Krankenhausaufenthalt nach tätlichem Angriff : DRK-Testzentrumsleiter aus Moers kritisiert Umgang mit Ehrenamtlern

Moers Seit April vergangenen Jahres werden im DRK-Testzentrum in der Unterkunft am Genenderweg täglich kostenlose Schnelltests angeboten. Im Dezember kam es zu einem ernsten Zwischenfall.

Grenzüberschreitungen jeglicher Art gehören für Heiko Hennig schon lange zum Alltag. Hennig ist Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Moers . Als solcher wurde er beim Einsatz sogar schon mit Steinen beworfen. Das, was sein ehrenamtliches Team und er als Leiter eines Corona-Testzentrums in den vergangenen Monaten erlebt haben, macht den 28-Jährigen unabhängig davon ziemlich wütend. „Es ist noch nicht lange her, dass es zu einem tätlichen Übergriff gegen einen unserer Helfer kam“, erinnert sich Hennig. Die Folgen: Polizeieinsatz, Krankenhausaufenthalt und eine Operation. Im Dezember war das.

Seit April vergangenen Jahres werden im DRK-Testzentrum in der Unterkunft am Genenderweg 10 täglich zwischen 16 und 19 Uhr kostenlose Schnelltests angeboten. „Es ist eine schlauchende und teilweise echt anstrengende Arbeit“, sagt Hennig. „Täglich kommen zwischen 200 und 250 Leute und möchten gerne einen Schnelltest haben – wohlbemerkt am besten ohne Wartezeit und am besten auch ohne überhaupt mit einem Teststäbchen in Kontakt zu treten.“ Neben Unverständnis einiger Bürgerinnen und Bürgern, aggressiven und angespannten Situationen und vielleicht auch der ein oder anderen Beleidigung erfahren die DRK-Mitarbeiter aber auch immer wieder Anerkennung und ein Lob. „Das sind die kleinen Dinge, die die uns als Helfer hier im Testzentrum glücklich machen“, sagt Anika Fiedler.