Terraristik in Moers Wo man Spinnen, Echsen und Insekten sehen kann

Einen besonderen Favoriten unter den Krabbeltieren hat er nicht, wohl aber ein sehenswertes Exemplar, die Damon Diadema, eine Geißelspinne. „Das Besondere ist ihr Körperbau. Sie hat wie ein Skorpion vorne Scheren und dann acht Beine, mit denen sie seitlich wie eine Krabbenspinne läuft“, sagt er. Mit zu den Highlights dieser Ausstellung gehört der direkte Kontakt mit einer Vogelspinne. Mitarbeiter setzen sie vorsichtig auf die Hand des Besuchers, so bei der kleinen Emmi. Angst vor den Krabbeltieren mit den haarigen Beinen hatte sie nicht. Sie war fasziniert und blieb völlig ruhig, ließ sich fotografieren. Für Andre Axmann ist die Welt der Spinnen nicht neu. „Ich bin Fan. Wir haben zuhause auch Terrarien“, sagt der Moerser. Für Renaldo Neigart erfüllt die Ausstellung pädagogische Zwecke. Besucher erfuhren viel über die Lebensweisen der Laufjäger. So auch, dass Spinnen einen Saugmagen haben und ihr Gift zur Verflüssigung der Nahrung dient. Auch das Thema Spinnenphobie sprach Neigart an. „Die Menschen haben oft Angst vor Unbekanntem. Ängste und Mythen zur Spinne geben sie dann in der Familie weiter“, sagte er und räumte mit falschem Wissen auf.