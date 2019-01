Ärger um den Abfall: Termin-Missverständnis: Meerbecker ärgern sich über Müllberge

Moers Müllberge, aufgerissene gelbe Säcke, leere Joghurtbecher und Milchtüten, die über die Gehwege fegen: In Meerbeck stapelt sich seit Wochen Verpackungsmüll am Straßenrand – und das sorgt nicht nur für eine unschöne Optik, sondern vor allem auch für Ärger.

Fakt ist: In Meerbeck wurden die gelben Tonne und Säcke zuletzt vor Silvester, am 31. Dezember, abgeholt. Zuständig dafür, also für die Abfuhr leerer Verpackungen aus Kunststoff oder Metall, die den Grünen Punkt tragen, ist in Moers das Unternehmen Schönmackers Umweltdienste. Die Enni als lokaler Abfallentsorger wiederum listet alle Abholtermine – auch die für die gelben Säcke – in ihrer Abfallfiebel beziehungsweise im digitalen Müllkalender auf. Normalerweise.„Der Abfuhrtermin am 31. Dezember war nicht vermerkt, weil er uns nicht mitgeteilt worden ist“, sagt Enni-Sprecher Herbert Hornung. Weil der Vertrag mit Schönmackers am 31. Dezember regulär auslief, sei man dort möglicherweise davon ausgegangen, dass der Vertrag nicht verlängert wird und man ab der ersten Kalenderwoche 2019, unter die auch der 31. Dezember fällt, nicht mehr zuständig ist. „Am 31. Dezember wurden denn auch nur vier statt üblicherweise 30 Tonnen Verpackungsmüll abgeholt“, sagt Hornung. „Auch in Kamp-Lintfort gab es Probleme mit der Abfuhr der gelben Tonne.“