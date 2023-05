Neue Pächter in Repelen Familie Ciftci führt das Club-Restaurant von Schwarz-Gold

In gastronomischer Begleitung von „Genuss pur“ startet der Repelener Tennisclub Schwarz-Gold mit Familie Ciftci in die Saison. „Wir sind ein Familienbetrieb“, erklärt Okan (35). Die Eltern, Döndu und Bayram, stehen in der Küche, während er sich mit seiner Schwester Meryem (43) um das Wohl der Gäste kümmert.