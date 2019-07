Forum für Zukunftsthemen : TEDx: Studenten holen Vortragsreihe nach Moers

Das Team von TEDxMoers im Eurotec looop (v.l.): Noel Schäfer, Davina Weinberg, Kate Manon Sio, Kim Walter, Lena Schwarz. Foto: Noel Schaefer

Moers Vor 30 Jahren gab es die erste Ausgabe in den USA, mittlerweile steht die TED-Konferenzen dort für das, was in Europa das Weltwirtschaftsforum in Davos ausmacht. Ein Forum für den Austausch über interdisziplinäre Grenzen hinweg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

TED steht für Technologie, Entertainment und Design, aber mittlerweile sind auch Themen wie Kultur, Kunst und Wissenschaft Teil des Themenspektrums. Jetzt kommt der Ableger zum ersten Mal nach Moers. Fünf Studenten machen es möglich.