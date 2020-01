Sparkassen-Aktion : „Grafschafter“-Team siegt beim Planspiel Börse

Die Sparkasse am Niederrhein lud Schüler, die erfolgreich am Planspiel Börse teilgenommen hatten, zu einer Führung bei Thyssenkrupp in Duisburg ein. Im Besucherzentrum überreichten Marketing-Chef Stefan Ertelt (v.l.), Anlageberater Simon Rediger und Spielleiterin Monika Pogacic Urkunden und Geldpreise. Foto: SAN

MOERS Moerser bilden die beste Gruppe im Rheinland.

Wie man mit dem Handel von Wertpapieren aus 50.000 Euro innerhalb von zehn Wochen 59.362 Euro macht, zeigten beim Planspiel Börse Sabina Ignatenko und Ali Muneer vom Grafschafter Gymnasium in Moers. Die Elftklässler gewannen damit beim großen, europaweiten Börsen-Lernspiel für Schüler in gleich zwei Kategorien. Sie haben nicht nur alle Teams aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse am Niederrhein geschlagen, sondern belegen auch in der Rheinland-Wertung unter 1488 Gruppen von 29 Sparkassen den ersten Platz. Das sei in 37 Jahren – so lange gibt es schon das Planspiel – noch keinem Team der Sparkasse am Niederrhein gelungen.