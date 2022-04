Tatverdächtiger aus Kalkar : „Drive-in-Exhibitionist“schlug dreimal in Moers zu

Erstmalig tauchte der Täter Ende Januar im „Drive in“-Bereich eines Burgerladens auf. Wie die Kripo einem 25 Jahre alten Tatverdächtigen aus Kalkar auf die Spur kam.

Dreimal schlug der „Drive-in-Exhibitionist“ in einem Schnellrestaurant an der Klever Straße in Moers bislang zu. Jetzt hat die Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen ausgemacht. Erstmalig tauchte der Täter mit einem dunklen Geländewagen am 29. Januar im „Drive in“-Bereich des Burgerladens auf und bestellte bei einer jungen Angestellten einen Kaffee. Während diese das Getränk zubereitete, öffnete der Mann seine Hose, um sich der Frau anschließend in schamverletzender Weise zu zeigen. Zu zwei weiten Fällen kam es laut Polizei dann am 10. und 21. April. An diesen beiden Tagen nutzte der Unbekannte einen dunklen BMW. Beim letzten Vorfall konnte die Mitarbeiterin ein Kennzeichen ablesen. Ermittlungen der Kripo führten jetzt zu einem 25 Jahre alten Tatverdächtigen aus Kalkar. Er sei sowohl Halter eines Geländewagens gewesen, als auch aktuell Halter eines BMW, heißt es. Anhand der Beschreibungen sei es wahrscheinlich, dass er als Tatverdächtiger in Frage komme. Die Ermittlungen dazu laufen noch.