Wirtscjhaft in Moers : „Task Force“ tagt im Rathaus

Gastronomen in Moers dürfen darauf hoffen, dass die Stadt ihnen mehr Platz für die Außengastronomie gewährt, auch die Außenflächen für Händler könnten vergrößert werden. In beiden Fällen sollen die Sondernutzungsgebühren gestundet oder gar erlassen werden. Einen entsprechenden Vorschlag hatte der Initiativkreis Moers gemacht. Dies würde Gastronomen wie Händlern die Möglichkeit geben, Verkaufsflächen zu vergrößern, um größere Abstände sicherzustellen, hieß es. Bei einem Gespräch im Rathaus stieß der Vorschlag beim Bürgermeister auf offene Ohren, sagte Stadtsprecher Thorsten Schröder am Donnerstag. Der Vorschlag werde nun in der Verwaltung geprüft. Bei der Vergrößerung der Sondernutzungsflächen müsse gewährleistet sein, dass Rettungswege für die Feuerwehr frei bleiben, sagte Schröder. Was den Erlass der Gebühren angehe, müsse die Politik zustimmen. Ergebnisse der Prüfung sollen in Kürze vorliegen, kündigte der Stadtsprecher an.