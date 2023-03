Tarzan-Musical in der Eventhalle Moers Die perfekte Show für alle

Die Enni-Eventhalle verwandelte sich am vergangenen Freitag in den afrikanischen Dschungel. „Tarzan – Das Musical“ begeisterte Familien mit einem Gute-Laune-Paket für Jung und Alt. Witzige Charaktere, ein Mix aus berührenden und schnellen Songs sowie ein gut aufgelegtes Ensemble entführten die Zuschauer in die Geschichte des Menschenjungen, der bei Affen aufwächst.