Auf Wachstumskurs : Targobank Moers legt im ersten Halbjahr zu

Moers Die Tagobank Moers hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2019 fortgesetzt. In den ersten sechs Monaten konnte das Geldinstitut insbesondere im Geschäft mit Konsumentenkrediten Zuwächse verzeichnen.

So hat die Filiale in Moers zum Stichtag 30. Juni Konsumentenkredite über 43 Millionen Euro vergeben – ein Plus von 2,32 Prozent seit Jahresbeginn.