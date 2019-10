Tanzworkshop in Moers : Viel Schweiß, viel Spaß und keine Tränen

Moers Am Freitag endete für 20 Jugendliche im Bollwerk der Tanz-Workshop „Move your feet“. Zum vierten Mal macht das Tanzmobil von Andrea Hedding in Moers Station.

Von Sabine Hannemann

Der Tanz-Workshop „Move your feet“ hat eine Ferienwoche lang 20 Jugendlichen Beine gemacht. Das Moerser Bollwerk verwandelte sich für die Zehn- bis 14-Jährigen in ein Tanzstudio, das sie jeden Tag mit immer neuen Choreografien erwartete. 19 Mädchen und ein Junge aus Moers studierten Elemente der Stilrichtungen Showtanz, Modern Jazz und Hip-Hop ein. Die Tanzbegeisterten präsentierten sich zum Schluss Eltern und Freunden mit einer Vorführung. Die Bühne im Bollwerk bot sich als ideale Präsentationsfläche an.

Mit Spannung erwartete das Publikum den Auftritt. Aufregung herrschte daher hinter dem Vorhang. Doch als dann die Musik aus den Boxen wummerte, gab es kein Halten mehr. Der Showtanz mit Rhythmen der 1980er Jahren sorgte für die erste gelungene Präsentation. Die Tanztrainerinnen Svenja Schmitz und Sabrina Siegel reagierten hoch zufrieden, die Freunde und Familienangehörigen mit Stolz über das, was sie auf der Bühne gerade an tänzerischer Ausdrucksstärke erlebten. „Manche bringen Tanzerfahrungen mit, so dass sie beim Training schnell die Choreografien drauf hatten“, so Svenja Schmitz. „Viel Schweiß, viel Spaß und keine Tränen“, lautete die Bilanz von Tanztrainerin Sabrina Siegel. Mancher hat sich sogar auf alle drei Stilrichtungen konzentriert und tanzte dreimal mit auf der Bühne mit.

Für Inka und Franziska (beide 11) verging die Woche wie im Flug. „Einfach eine tolle, abwechslungsreiche Woche mit neuen Erfahrungen“, sagten sie. Tanzen bedeutet für sie, mit der Musik eins zu sein, woanders zu sein und über den Tanz Gefühle auszudrücken. Jana (12), die bereits seit Jahren tanzt, fand die Trainingszeit mit anderen Tanzbegeisterten toll. „Das Schönste war für mich, gemeinsam mit ihnen zu tanzen“, so die Zwölfjährige.

Zum vierten Mal macht das Tanzmobil von Andrea Hedding am Bollwerk Station. „Eine super motivierte Truppe mit 20 Jugendlichen“, so Sabrina Siegel. Die Arbeit machte Spaß, weil nur wenige tänzerische Elemente wiederholt werden mussten und die Chemie untereinander einfach stimmte. „Wir haben diesmal sehr viel Potential in der Gruppe“, so die Trainerin.