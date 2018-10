Tanzprojekt begeistert Mädchen in Moers.

Tanzen in Moers : Mädchen lernen im Bollwerk coole Tänze

Eine Woche lang haben sie die Tänze einstudiert und trainiert. Am Freitag präsentierten die Teilnehmerinnen des Tanzprojekts im Bollwerk 107 das Gelernte. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

MOERS Eine spannende Ferienwoche erlebten 20 tanzbegeisterte Mädchen im Moerser Bollwerk 107. Am Freitag luden sie zur Präsentation ein.

Jede Menge Konzentration ist spürbar, als im Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 die Musik den Rhythmus vorgibt. Im Saal ist es mucksmäuschenstill still. Eltern, Großeltern und Freunde sind eingeladen, den Abschluss des Tanzprojektes mit einer Vorführung zu erleben. 20 Mädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren hatten eine Woche lang trainiert, ganz nach ihren tänzerischen Leidenschaften und Interessen. Erneut stand das Projekt „All you need is dance“ auf dem Programm der ersten Herbstferienwoche. Drei angesagte Tanzstile konnten die Jugendlichen von Montag bis Donnerstag mit ihren Trainerinnen ausprobieren: Hiphop/Streetdance, Showdance/Akrobatik und Jazz-/Modern-Dance.

Das Angebot, das Tanzpädagogin Andrea Hedding im Bollwerk 107 als Kulturrucksackprojekt NRW mit ihrem Tanzmobil für Angewandte Tanzpädagogik umsetzte, verlangte Pünktlichkeit, Kontinuität, Kondition, Selbstvertrauen und die Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen. „Zu Beginn mussten sich die Mädchen kennenlernen“, erzählt Trainerin Sabrina Siegel, die für das Training im Showdance zuständig war. Eine Herausforderung, die schon am zweiten Tag gemeistert wurde. Die anfängliche Zurückhaltung war gewichen. Die Begeisterung für die Bewegung, die Musik, das Training und die gemeinsame, punktgenaue Performance standen im Vordergrund. Tänzerische Erfahrungen im Vorfeld waren nicht Voraussetzung. Einige der Mädchen sind allerdings in Tanz-AGs an der Schule oder machen bei bestehenden Tanzgruppen wie den Flitzekids oder Smarties mit, die von Andrea Hedding trainiert werden.



„Dass sich nur Mädchen für das Ferienprojekt angemeldet haben, entspricht dem gängigen Trend bei den Jugendlichen“, sagt Andrea Hedding. Das Projekt richtete sich an Tanzanfängerinnen aus Moers, so eine der Voraussetzung in der Projektausschreibung. Daher hatte die Leiterin Andrea Hedding bewusst eine Choreografie zusammengestellt, die allen zusagte und vor allem gemeistert werden konnte. Besonders auch vor Publikum.