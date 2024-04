Partys, Kundgebung, Familienfest So feiert Moers den 1. Mai

Nach mehr als zehn Jahren lassen die Veranstalter der „High5“-Party am 30. Mai ein letztes Mal die große Halle im Bollwerk beben und verwandeln die Kneipe in einen großen Dancefloor. Es spielen Kate Boss, „DirtySandzo“, Flo Badabum und „ms.bumble“ Classics, Singalongs, 90s und Hip-Hop. Los geht es um 22 Uhr, Karten können entweder an der Abendkasse oder im Vorverkauf erworben werden. Letzteres ist ausschließlich online über www.bollwerk107.de oder die üblichen AD-Ticket-Verkaufsstellen möglich (zum Beispiel in der Stadtinformation Moers an der Kirchstraße 27).