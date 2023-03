Täter wegen Tankbetrugs wiedererkannt Tankstellenmitarbeiterin in Moers mit Küchenmesser bedroht

Wie mitgeteilt wird, betankte der Mann am Dienstagmorgen, gegen 6.40 Uhr, sein Auto an einer Tankstelle an der Dr.-Berns-Straße in Moers. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle erkannte ihn beziehungsweise das Fahrzeug wegen eines zurückliegenden Tankbetruges wieder und rief die Polizei. Parallel dazu sprach die Filialleiterin den 20-Jährigen noch während des Tankvorgangs an.