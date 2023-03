Alternative Kraftstoffe Warum es bei der ‚Classic Oil’-Tankstelle in Moers jetzt Klimadiesel gibt

Moers · Holger Hetzel bietet den Kraftstoff, der aus biologischen Rest- und Abfallstoffen hergestellt wird, seit Freitag in seiner Tankstelle an. Wer den umweltfreundlicheren Diesel tanken kann und was er einspart.

17.03.2023, 18:00 Uhr

Holger Hetzel, der Betreiber der Classic Oil Tankstelle in Moers, tankt Klimadiesel. Seit Freitag, 17. März, verkauft er den alternativen Kraftstoff. Foto: Norbert Prümen