Tankstelle in Moers Aus Classic wird jetzt Hetzeltank

„Vorne – in dem Bereich, wo heute noch Kasse und Backshop sind – wird ähnlich wie in einem Fastfood-Restaurant eine Thekenebene entlang der Glasfront entstehen, wo man gemütlich sitzen und nach draußen schauen oder im freien WLAN surfen kann“, erklärt der Unternehmer. „Derzeit laufen noch Gespräche für ein ,Rewe To Go“-Konzept. Dasselbe gilt für den Kraftstoff: Markenkraftstoff war immer ein absolutes Muss an unseren Stationen, deshalb wäre Aral ein geeigneter Partner.“