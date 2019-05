Tangofestival in Moers : Liebeserklärung an die Graumelierten

Liebeserklärung an die Graumelierten

Tangofestival in Moers

MOERS Sieben Stunden, vier Gruppen – ein Thema: das Duett zwischen Akkordeon und Tango. Mit dem Konzert „Europa leben“ startete in Moers eine neue Veranstaltungsreihe. Rund 500 Zuhörer und Tänzer kamen zur Premiere.

Sieben Stunden lang Akkordeon und Tango, dargebracht von vier erstklassigen Ensembles, das hat es in Moers bisher noch nicht gegeben. „Europa leben“ hieß die Premiere, zu der am Samstag der Moerser Kulturproduzent Konrad Göke, „Enni Energie & Umwelt Niederrhein“ und die Volksbank Niederrhein ins Foyer des Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums bei freiem Eintritt eingeladen hatten. Rund 500 Besucher kamen und gingen zwischen 15.30 und 22.30 Uhr, viele genossen die musikalischen Darbietungen als Zuhörer, einige Paare tanzten.

Ziel der Veranstaltung war es, laut Konrad Göke, „neues kulturelles Leben nach Moers zu bringen“ und zur Europawahl am 26. Mai für ein „grenzenloses Europa“ zu werben. Dazu kamen Musiker aus Deutschland, aus Russland, Frankreich, der Schweiz, Österreich und Slowenien. Alle vier Ensembles präsentierten sich jeweils 30 Minuten lang, dann wiederholte sich das Programm nach einer kurzen Pause, so dass die Besucher an jeder Stelle erneut wieder einsteigen konnten.