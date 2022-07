Polizei hat einen konkreten Verdacht : Kunstwerke im Moerser Schlosspark beschädigt

Nachher: Das Netz der bunten Installation wurde aus der Verankerung gerissen. Foto: Julia Hagenacker

Moers Am Sonntag will die Künstlergruppe Tanedi die Ausstellung „Wasser, das Prinzip aller Dinge“ auf der Kunstwiese eröffnen. Fünf der Installationen wurden am Samstag beschädigt.

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Die bunten, zum Teil filigranen Kunstwerke im Schlosspark standen gerade einmal ein paar Stunden, da war ein Teil von ihnen auch schon wieder kaputt: Stahlstangen wurden umgebogen, ein Plastikmüll-Mobile auseinandergerissen. Die Mitglieder der niederrheinischen Künstlervereinigung Tanedi sind entsetzt.

Am kommenden Sonntag wollte Tanedi die Ausstellung „Wasser, das Prinzip aller Dinge“ auf der Kunstwiese zwischen Rosarium und Kulturinsel eröffnen. „Am vergangenen Samstag wurden bereits einige Objekte und Installationen aufgebaut“, berichtet Künstlerin und Mitglied Gudrun Kleffe. „Leider haben sie nur für wenige Stunden Bestand gehabt. Fünf der Arbeiten wurden beschädigt. Wir haben Anzeige bei der Polizei erstattet.“

Info Zwischen Rosarium und Kulturinsel Eröffnung Die Eröffnung der Ausstellung zum Thema „Wasser“ auf der Kunstwiese im Schlosspark – zwischen Rosarium und Kulturinsel – ist für den 24. Juli um 11 Uhr geplant.

Austellende Künstlerinnen Elisabeth Abele-Mercator (Moers), Ingrid Beer (Duisburg), Margareta Detering (Neukirchen-Vluyn), Lisa Frenthoff-Köpp (Xanten), Heike Wirtz (Kamp-Lintfort), Karin Denecke (Xanten), Marion Maas (Neukirchen-Vluyn), Gudrun Kleffe (Moers), Simone Jacobsen (Moers), Elke Mank (Neukirchen-Vluyn), Sigrid Neuwinger (Moers), Ingeborg Schmidthüsen (Moers), Machnaz Kalatari ( Neukirchen-Vlyn) und Diana Kirsten-Szlaski (Moers)

Der Tatzeitraum soll zwischen 17 und 18 Uhr am Samstag liegen. Ob es sich – wie im vergangenen Jahr bei den „Alltagsmenschen“ der Künstlerin Christel Lechner – auch in diesem Fall um mutwillige Zerstörung von Kunst im öffentlichen Raum handelt, ist unklar.

Eine Zeugin hatte der Polizei im Kreis Wesel von einer etwa zehnköpfigen Kindergruppe berichtet, die am späten Samstagnachmittag in Begleitung eines Vaters im Park in der Nähe der Kunstwerke gespielt haben soll. Fünf bis sechs Jahre alt waren die Mädchen und Jungen.

„Wir wissen nichts Genaues, es wird aber für möglich gehalten, dass die Kinder die Kunstwerke schlichtweg nicht als solche erkannt, sondern vielmehr für etwas zum Spielen gehalten haben“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der Mann, der die Kindergruppe begleitete, sei angesprochen worden, heißt es. Um mögliche Beschädigungen an den Installationen habe er sich aber nicht gekümmert und sei verschwunden.

Rein rechtlich ist es so, dass Eltern zwar nicht automatisch für Schäden haften, die ihre Kinder verursacht haben; Eltern haften aber für die Verletzung ihrer Aufsichtspflicht. Mittlerweile sei versucht worden, die mit viel Kraft verbogenen Stahlstangen an einem der Kunstwerke wieder gerade zu biegen, sagt Gudrun Kleffe. Die Künstlerin vermutet, dass das womöglich Eltern der „Täter“ waren.