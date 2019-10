Talk mit Christian Ehrhoff : Weltmeisterin, Trainer – und der „innere Schweinehund“

Moers Gast war eine der erfolgreichsten Biathletinnen Deutschlands: Andrea Henkel.

Die von Christian Ehrhoff initiierte Eventreihe, der „CE10.Talk“, ging jetzt in die zweite Runde. Gast war eine der erfolgreichsten Biathletinnen Deutschlands: Andrea Henkel, heute heißt sie „Burke“ mit Nachnamen. Die zweifache Olympia-Siegerin sowie achtfach Weltmeisterin, die aktuell als Personaltrainerin in den Vereinigten Staaten lebt, war von dem Trainings- und Gesundheitskonzepts des CE10 in Moers begeistert.