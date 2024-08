Tag der Trinkhallen am Niederrhein Das ist an den Büdchen im Kreis Wesel geplant

Voerde In Voerde sind ebenfalls zwei Trinkhallen dabei: In „Hanne’s Büdchen“ an der Dinslakener Straße 238 in Möllen treten „Doris Klit & Blasorchester“ sowie die Indie-Synth-Rock-Band „Unplaces“ auf. Außerdem dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein kulinarisches Angebot freuen, Kinder können auf einer Hüpfburg toben. Die Trinkhalle gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten und ist Treffpunkt für Jung und Alt. Dort gibt es täglich frische Backwaren, zudem wird in den warmen Monaten frisches vakuumiertes Grillfleisch verkauft. Ebenfalls gibt es dort ein breites Angebot an Getränken. Der zweite teilnehmende Kiosk in Voerde ist die „Verkaufshalle Schänzer 2.0“ an der Böskenstraße 8 in Friedrichsfeld. Dort ist eine mobile Biertheke im Außenbereich geplant, es wird einen Waffelstand sowie einen Grillstand geben. Für Unterhaltung sorgen eine Hüpfburg und eine Tombola. Der Reinerlös dieser Veranstaltung wird gemeinnützigen Institutionen im Ort gespendet, gibt der Kiosk an, den es ebenfalls schon seit mehr als 50 Jahren gibt. Das Angebot erstreckt sich von klassischen Kioskartikeln über Shisha-Tabak bis hin zu einer kleinen Schmuckecke und frischen Blumensträußen.