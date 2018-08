Täter raubt 58-Jährigem Moerser die Geldbörse.

Moers : Täter raubt Mann die Geldbörse

Moers Ein 58-jähriger Moerser ist am Donnerstag zwischen 1 und 2 Uhr mit einem Taxi zu seiner Wohnung an der Straße „Am Mönk“ zurückgekehrt. Während er sich vor der Hauseingangstür aufhielt, stieß ihn eine unbekannte Person gegen den Rücken und drückte ihn in den Hausflur.

Daraufhin stahl der unbekannte Mann ihm die Geldbörse. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Lintforter Straße. Der Moerser blieb unverletzt. Der Täter ist etwa 180 cm groß, hat eine normale Figur, trug braunes, kurzes Haar, eine Jeanshose und eine blau-schwarze Jacke.