Synode des Kirchenkreises Moers Sich gegen Hass, Hetze und Lügen stellen

„Hass ist keine Meinung. Hass ist eine Vergiftung der Seele. Und es ist ein Gift, das – Gott sei auch das geklagt – ansteckend ist.“ Das sagte Superintendent Wolfram Syben in seinem Bericht anlässlich der Synode des Kirchenkreises Moers in der evangelischen Kirche Hochheide. Am Tag vorher war, unter anderem am Synagogenbogen in Moers, der Pogrome gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger am 9. November 1938 gedacht worden. „Nie wieder!“ habe es nach Auschwitz geheißen, sagte Syben. Doch habe das Pogrom-Gedenken diesmal im Schatten des 7. Oktober 2023 gestanden, als die Terrororganisation Hamas israelische Dörfer und Kibbuzim überfallen und 1400 Menschen ermordet habe.