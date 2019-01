Kultur in Moers : Er kam, sah und quakte im Moerser Schloss

Peter Krause synchronisiert Donald Duck. Foto: Jürgen Gässler

Moers Donald Ducks deutsche Synchronstimmer, Peter Krause, erzählte am Sonntag im Grafschafter Museum über das Enterische.

MOERS Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Duckomenta“ bot das Grafschafter Museum ein sonntägliches „Ententainment“ für die ganze Familie: Peter Krause, die deutsche Synchronstimme von Donald Duck, machte mit seinem Programm „Er kam, sah und quakte…“ in Moers Station. Musikalisch unterstützt wurde „Peter Duck“ von Udo Schöbel, der durch seine Songs für die Sendung mit der Maus und Kikaninchen bekannt ist. Im vollbesetzten Rittersaal gab der Musiker und Songwriter den gut gelaunten Einpeitscher: „Die Band besteht aus mir mit der Gitarre und Euch als Klatscher. Are you ready for quak-time?“ Und dann hieß es: „Herr Duck, bitte auf die Bühne.“ Große Lust hatte der cholerische Erpel nicht, schließlich sei Sonntag und überhaupt … Doch die Aussicht auf 8000 Ententaler Honorar war verlockend, und so konnte das große Gequake starten.

Seit 1988 ist Peter Krause die deutsche Synchronstimme des Comic-Erpels Donald Fauntleroy aus der fiktiven Familie Duck aus Entenhausen, der mit der Stimme von Clarence Nash einen Siegeszug um die ganze Welt erlebte. Heute ist Donald Duck in 47 Sprachen unterwegs. „Wenn Sie in einem Film hören, dass Donald Duck deutsch redet, dann war ich das“, erklärte Peter Krause, der als Kind in New York zum ersten Mal mit Cartoons in Berührung kam und als Zehnjähriger von seinem Cousin lernte, wie Donald Duck zu sprechen. Krause arbeitete als Schlagzeuger, Musikmanager und Taxifahrer. Zwei Mal bewarb er sich als Synchronsprecher für Donald Duck: 1982 beim Sender Freies Berlin und 1984 bei Disney USA, beide Male ohne Erfolg, weil Cartoons zu dieser Zeit zu teuer in der Produktion waren.