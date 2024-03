Freizeitsport in Moers Swingolf-Anlage startet Ostern in neue Saison

So rechnet Swingolf-Manager Jörg Jäschke schon zu Ostern mit guten Besucherzahlen. „Die Wetterprognosen passen und eine Swingolf-Partie ist ein guter Ausgleich zum Osterbraten“, sagt er. Die Anlage ist an allen Osterfeiertagen ab 11 Uhr und am Ostersamstag ab 14 Uhr geöffnet. Schläger und Bälle können sich die Besucher vor Ort in der Hütte am Startpunkt der ersten Bahn ausleihen. Dabei sind Spontanbesuche möglich, Jäschke empfiehlt aber, sich im Vorfeld online ein Ticket zu sichern. Auch für Verpflegung ist gesorgt. „Wer während des Spiels eine Stärkung braucht, bekommt diese ebenfalls in der Hütte an der Bahn 1“, sagt Jäschke.