Petition gegen Surfpark in Krefeld Projektgegner aus Moers und Umgebung sammeln 10.248 Stimmen

Anwohner, Bürger und Naherholungsgebietsnutzer stemmen sich weiter gegen Pläne für einen Surfpark am Elfrather See in Krefeld. 10.248 Stimmen hat die Petition der „Bürgerinitiative Erhaltung Naherholungsgebiet Elfrather See“ (kurz: Biene) seit dem 20. August 2020 auf der Plattform change.org gesammelt. Der Stand ist von Dienstag. 84 Unterzeichner sind allein in dieser Woche hinzugekommen. Dagegen kommt die seit dem 26. Januar 2021 ebenfalls über change.org laufenden Gegeneingabe pro Surfpark bislang nur auf 3831 Unterschriften.