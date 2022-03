Surfpark an Stadtgrenze zu Moers : SPD warnt vor Verkehrschaos und Lärmbelastung der Anwohner

Kernstück des Surfparks soll eine diamantförmige Lagune sein. Foto: Stadt Krefeld Foto: Stadt Krefeld/Global Shots

Moers/Krefeld Die Kapellener Sozialdemokraten teilen die kritische Haltung der Stadt. Derweil laufen zwei Petitionen: für und gegen das Projekt am Elfrather See in Krefeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Die SPD in Kapellen teilt die kritische Haltung der Moerser Stadtverwaltung zum geplanten Surfpark am Elfrather See. Die Planungen müssten über die Stadtgrenzen hinweg gedacht werden, heißt es. „Dazu gehört auch eine enge Kooperation mit den angrenzenden Kommunen“, sagt Stephan Kosin, Ortsvereinsvorsitzender in Kapellen.

Seit Monaten ist der Surfpark auch in der Grafenstadt Thema. Er soll an der Ostseite des Elfrather Sees, nördlich des Badesees, entstehen, sozusagen direkt vor der Moerser Haustür. Der Entwickler Elakari will sein Pilotprojekt mit Gastronomie, Camping, Naherholung und Events auf 90.000 Quadratmetern Fläche bis 2024 realisieren. Dabei ist der Elfrather See von der A57-Abfahrt Kapellen über die Kaldenhausener Straße aus Richtung Norden gut zu erreichen.

Nach den bisherigen Plänen ist zwar eine Anbindung des Surfparks aus Richtung Süden geplant. Dennoch gibt es vonseiten er Stadt Bedenken, dass es zu Verkehrsbelastungen auf Moerser Stadtgebiet kommen könnte. Von Moerser Seite gemachte Vorschläge für Maßnahmen wie Fußgänger-Überwege oder Geschwindigkeitsbegrenzungen seien im Verkehrsgutachten nicht berücksichtigt worden, heißt es.

Kosin äußert grundlegend Verständnis dafür, ein Leuchtturmprojekt in den Masterplan Elfrather See einzubetten, auch um zusätzlich Besucher aus der Umgebung anzulocken. Das biete immer auch die Möglichkeit, andere Vorhaben mit zu finanzieren, für die sonst kein Geld in der Stadtkasse wäre, sagen sowohl der Ortsvereinsvorsitzende als auch SPD-Stadtverbandschef Frank Lehmann. Man müsse aber darauf achten, nicht aufs falsche Zugpferd zu setzen. Noch gebe es viele offene Fragen. So sei der Zeitplan nicht nur sehr ambitioniert, sondern falle auch mit den Baumaßnahmen zur Erweiterung der A57 zusammen, heißt es. Es sei zu befürchten, dass die Besucher des Surfparks bei den zu erwartenden Verkehrsstörungen eben nicht bis zur Anschlussstelle Gartenstadt durchführen, sondern bereits am Kreuz Moers oder an der Anschlussstelle Moers-Zentrum die Autobahnen verließen, um sich dann durch Holderberg einerseits und Schwafheim und Rumeln-Kaldenhausen andererseits ihren Weg zu bahnen. Chaos und Unmut der Nachbarschaft seien deshalb schon in der Anfangsphase programmiert.

Auch hegen die Lokalpolitiker weitere Zweifel an dem den Planungen zugrunde liegenden Verkehrsgutachten. Nicht nur, dass das Verkehrsaufkommen im Umfeld des Areals – insbesondere im Verlauf der Kaldenhausener Straße auf Moerser Stadtgebiet sowie der Giesenfeldstraße und Düsseldorfer Straße in Rumeln-Kaldenhausen – offenbar überhaupt nicht betrachtet worden sei. Auch seien die Daten anscheinend allein während der ersten Lockdown-Phase zu Beginn der Corona-Pandemie erhoben worden; in einer Zeit also, in der das öffentliche Leben fast vollständig zum Erliegen kam und vor allem der Pendlerverkehr de facto nicht vorhanden war. Das tatsächliche Verkehrsaufkommen dürfte deshalb deutlich höher sein, vermuten Kosin und Lehmann.

Ebenfalls weder von Krefelder Seite betrachtet noch von der Moerser Stadtverwaltung aufgegriffen worden seien die Auswirkungen der favorisierten Abbindung der Parkstraße auf den Anwohner- und Pendlerverkehr, sagt die SPD. Diese, für die Anwohner des Reitweges einzig tolerierbare Variante bringe nicht nur zusätzliche Belastung auf die zuvor bereits erwähnten Verkehrswege, sondern auch erhebliche Umwege und zeitliche Belastungen für die umliegende Bürgerschaft, zum Beispiel für Fahrten zur Müllverbrennungsanlage, zur Metro oder auch zum Bahnhof Uerdingen. Schlussendlich, so Lehmann, höre sich auch die avisierte Zahl von 18 Events pro Jahr am Elfrather See zunächst überschaubar an. Fänden die, wie anzunehmen sei, in der Zeit von März bis Oktober statt, bedeutet das allerdings alle zwei Wochen eine zusätzliche Lärmbelastung, die ausschließlich von der Vennikler Anwohnerschaft zu ertragen sei.

„In einer Zeit, in der wir intensiv über Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise reden, wo wir über Energiesparpotenziale und den Erhalt natürlicher Flächen diskutieren, muss die Frage erlaubt sein, ob ein Surfpark das richtige Zeichen setzt“, fügt Kosin an. Das sehen auch viele Bürger so. Eine Petition der Bürgerinitiative „Erhaltung Naherholungsgebiet Elfrather See“ wurde – Stand Montagnachmittag – 5.439 Mal unterzeichnet, eine zweite Petition „Pro Surfpark“ 3458 Mal.