Suche nach vermissten Moerser Schneider : Polizei verteilt Handzettel und sucht ganz bestimmtes Fahrzeug

Moers/Duisburg Beamte der Duisburger Mordkommission haben am Samstag in Moers Handzettel verteilt, um erneut auf den Fall des vermissten Schneiders Kazim Tatar aufmerksam zu machen. Im Fokus der Ermittler steht bei der Suche nach Hinweisen ein grauer Audi der Q-Klasse.

Die Kripo fragt: Wer hat einen solchen Audi in den frühen Abendstunden am 12. September (ein Montag) beobachtet, als das Fahrzeug in Zusammenhang mit dem Transport oder dem Ausladen eines Leichnams eingesetzt wurde?