Prozess nach Mord in Moers Fall Tatar: Ex-Frau schweigt weiter

Im Prozess um den Mord an dem Schneider Kazim Tatar, der am 12. September 2022 in seiner Wohnung durch einen Genickschuss getötet und dessen zerstückelte Leiche am 24. November gefunden wurde, brachte auch der zweite Verhandlungstag am Landgericht in Kleve nur bruchstückweise Licht ins Dunkel. Für den Mord war im Oktober 2023 ein 49 Jahre alter Türke aus Neukirchen-Vluyn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.