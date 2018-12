Bildung in Moers: Studenten geben Hilfe zur Selbsthilfe

Moers Die Regenbogenschuleschreitet mit innovativen Ideen in die Zukunft. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit Studenten der Sozialpädagogik der Fachhochschule Arnheim und Nimwegen.

Die Grundschule: Nach der spielerischen Kindergartenzeit werden hier die ersten Schritte in Richtung des Ernsts des Lebens getan. Und gerade die erste Klasse ist mit viel Aufregung verbunden, lernt man dort doch so viele neue Menschen und auch Freunde kennen. Aber genausoso wie das Rechnen und Lesen, will auch ein harmonisches Miteinander gelernt sein.

An diesem Punkt haben nun Studenten der Sozialpädagogik (Socialpedagogische Hulpverlening) der Hochschule zu Arnheim und Nijmegen (HAN) angesetzt und ihre Projektarbeit im Rahmen der Bachelorarbeit an der Regenbogenschule in Meerfeld mit einer zweiten Klasse durchgeführt. Unter dem Motto „Zusammen wachsen“ haben sie spielerische Strategien und Aktivitäten entwickelt, die die Schüler in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen und gruppendynamische Prozesse für die Lehrer verdeutlichen sollen.