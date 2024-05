Versorger in Moers Warum Enni Millionen in eine Großbatterie investiert

Wie schon mit ihren regenerativen Projekten wolle Enni auch bei Energiespeichern ein Vorreiter am Niederrhein sein, die dann auch bei den geplanten Solarparks rund um die eigenen Wasserwerke zum Einsatz kommen sollen. „Sie werden uns helfen, die Wasserversorgung auch bei größeren Stromausfällen aufrecht zu halten“, sagte Stefan Krämer. Nach der Eröffnung des Solarparks am Hoschenhof in Neukirchen-Vluyn Ende Mai wolle Enni auch am Wasserwerk in Moers-Vinn noch 2024 mit dem Bau eines weiteren Sonnenkraftwerks beginnen.