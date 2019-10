Stromproduktion in Moers: Solarpark Vinn geht bei Sonne ans Netz.

Moers Die Enni wandelt auf einer Fläche südlich der A 40 Sonnenlicht in Strom um, um 1050 Haushalte zu versorgen. Der neue Solarpark ist der dritte seiner Art in Nordrhein-Westfalen.

In Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen liegen viele Solarparks an Autobahnen oder Eisenbahnlinien. In Nordrhein-Westfalen ist das anders, weil hierzulande die Sonne niedriger steht und der Himmel oftmals stärker bewölkt ist. Aber es ist möglich, sich mit weniger Sonnenstunden gegenüber der Konkurrenz aus Süddeutschland durchzusetzen, um einen Solarpark über das Erneuerbare-Energien-Gesetz mit fünf Cent je Kilowattstunde gefördert zu bekommen. Das beweist die Enni. Ihre Tochtergesellschaft Enni Solar ließ südlich der A 40 einen Solarpark errichten, der der dritte in NRW an einer Autobahn ist.