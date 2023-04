Rechnung für Strom und Gas Enni setzt Energiepreisbremse in Moers um

Wie sich das Gesamtpaket der Bundesregierung konkret in den Rechnungen niederschlägt, erfahren viele Kunden aber erst in den kommenden Monaten, wenn sie Bezirk für Bezirk ihre Jahresrechnungen erhalten. Seit März gelten je nach Kundengruppe rückwirkend zum Januar leicht unterschiedliche Preisbremsen. Für die Vielzahl der bis zu 30.000 Kilowattstunden Strom und 1,5 Millionen Kilowattstunden Gas verbrauchenden Haushalts- und Gewerbekunden der Enni bedeutet dies: 80 Prozent des prognostizierten Verbrauchs fallen zunächst bis zum Jahresende unter den gesetzlichen Preisdeckel. Beim Strom kostet die Kilowattstunde für diesen Anteil dann maximal 40 Cent. Beim Gas liegt der gedeckelte Preis bei 12 Cent pro Kilowattstunde, in der Wärme werden maximal 9,5 Cent fällig. Darüber hinaus berechnet Enni den vertraglich vereinbarten Preis. „Wer mehr als 20 Prozent sparen kann, sollte dies unbedingt tun“, rät Steinbrich, auch vor dem Hintergrund eines im kommenden Winter weiter möglichen Energiemangels. Schöner Nebeneffekt: „Gesetzlich wird immer der 80-prozentige Entlastungsbetrag berücksichtigt“, dies sei ein doppelter Anreiz.