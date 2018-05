Moers/Neukirchen-Vluyn: Strom, Gas, Wasser: Notdienst an Fronleichnam

Moers/Neukirchen-Vluyn

Die Enni ist auch am Feiertag Fronleichnam rund um die Uhr erreichbar. Die Kundenzentren der Unternehmensgruppe an der Uerdinger Straße in Moers sowie an der Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn bleiben am Donnerstag, 31. Mai, geschlossen. Allen Kunden steht für besondere Notfälle, etwa in der Energie- und Wasserversorgung, jedoch ein Bereitschaftsdienst zur Verfügung. Dieser ist unter der Rufnummer 02841 104114 zu erreichen.