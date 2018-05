Moers : Streit unter Autofahrern eskaliert

Moers Nicht kritikfähig war am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr der Fahrer eines schwarzen Mercedes an der Donaustraße. Der 41-jährige Fahrer eines Lkw hatte den bislang unbekannten Mercedesfahrer wegen seines rasanten Fahrstils getadelt und ihm zugerufen, dass er doch langsamer fahren soll. Anstatt reumütig Besserung zu geloben, stürmte der junge Fahrer sofort aus seinem Wagen und schlug ohne weitere Worte dem Lkw-Fahrer zweimal heftig gegen den Kopf, so dass dieser zu Boden stützte und verletzt zurückblieb. Anschließend flüchtete der Schläger mit seinem Auto in Richtung Saarbrücker Straße. Der Mann soll 170 bis 175 Zentimeter groß und 30 bis 35 Jahre alt sein. Er trug einen Bart und ein Cappy.

Hinweise an die Polizei in Moers unter Telefon 02841 1710.

(rei)