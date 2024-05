Nachbarschaftsstreit in Moers Wütender Mann droht Polizisten mit Eisenstange

Moers · Ein Nachbarschaftsstreit ist am Mittwoch in Rheinkamp ausgeufert. Als die Polizei anrückte, traf sie auf einen Mann mit einer Eisenstange in der Hand und Wut im Bauch. Wie die Beamten den Mann überwältigen konnten.

10.05.2024 , 11:29 Uhr

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mit einem außer Rand und Band geratenen Mann hatten es Polizisten am Mittwoch in Moers zu tun. Die Beamten waren gegen 19 Uhr zur Danziger Straße in Rheinkamp ausgerückt, nachdem eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet worden war. Einsatzkräfte trafen unter anderem auf einen 36-jährigen Anwohner, der eine Eisenstange in der Hand hielt. Aufforderungen, die Stange fallen zu lassen, kam der 36-Jährige zunächst nicht nach. Er habe mit der Stange auf die Beamten gezeigt und diese aufgefordert, „sich die Stange doch holen zu kommen“, berichtete die Polizei. Der Wüterich lenkte erst ein, als die Polizisten drohten, Pfefferspray einzusetzen. Der 36-Jährige ließ die Stange fallen, habe sich dann aber weiter aggressiv verhalten und vor den Polizisten aufgebaut. Beim Versuch, den Mann in Gewahrsam zu nehmen, habe sich dieser massiv gewehrt. Letztlich haben die Beamten nicht nur Pfefferspray, sondern auch den „Einsatzmehrzweckstock“ (Schlagstock) eingesetzt, um den Mann zu überwältigen. Er sei zu Boden gebracht, gefesselt und in Gewahrsam genommen worden. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt.

