Im Moerser Streichelzoo Sechs neue Lämmchen und ein Vogeldiebstahl

Wie die Stadt Moers mitteilt, haben die drei Coburger Fuchsschaf-Damen insgesamt sechs Lämmer geboren. Zwei Böckchen sind in der Handaufzucht, weil das Mutterschaf sie aufgrund einer Euterentzündung verstoßen hat. Alle Jungtiere seien wohlauf, heißt es. Die drei jungen „Mädchen“ bleiben dauerhaft in Moers. Ein Einbruch in die Voliere sorgt dagegen für Kopfschütteln beim Tierpflegeteam der Enni. Etwa die Hälfte des Bestandes, vor allem Sittiche, sind dabei gestohlen worden oder weggeflogen. Sukzessive soll die Zahl aber wieder aufgestockt werden. Eine weitere „Aufstockung“ gibt es bei den Hühnern: Ein Hahn zieht demnächst zu den 14 Hennen in den Bauwagen. Es handelt sich hier übrigens um die regionale, bedrohte Haustierrasse „Deutsche Sperber“.