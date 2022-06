Streichelzoo in Moers : Auch Initiativkreis kritisiert hohe Kosten

Guido Lohmann Foto: Rüdiger Bechhaus

Moers Die Hälfte des 300.000-Euro-Budgets würde der Verein lieber dem Stadtmarketing und der Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers zukommen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Initiativkreis Moers bringt sich erneut in die Diskussion rund um die Neugestaltung des Moerser Streichelzoos ein und spricht sich mit seinem Gesamtvorstand für eine deutlich kostenbewusstere Umgestaltung aus als von der Stadtverwaltung und Teilen der Politik beabsichtigt. Angesichts einer drohenden Rezession, galoppierender Inflation und anstehender grosser wirtschaftlicher Belastungen für Unternehmen, Bürger und die öffentliche Hand halte man eine Investition von am Ende wahrscheinlich deutlich mehr als zwei Millionen Euro sowie jährliche Betriebskosten von mindestens 300.000 Euro für unangemessen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Wie berichtet soll der Streichelzoo im Moerser Freizeitpark künftig auch pädagogischen Zwecken dienen. Unter anderem ein Schulungsgebäude, ein „grünes Klassenzimmer“ und der Vhs-Biogarten sind Bestandteile des Konzepts, das die Verwaltung dem Ausschuss für Stadtentwicklung in der vergangenen Woche vorgelegt hat. Mehrheitlich wurden die Pläne dort auch beschlossen, allerdings ohne die Stimmen von CDU und Liberaler Union (LU). Beide Fraktionen sehen durch die avisierten Ausgaben unausweichliche Steuererhöhungen auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen. Das Mehrheitsbündnis im Stadtrat (SPD, Grüne, Grafschafter, Line Liste, Die Fraktion) wirft der CDU, die ersten Überlegungen zur Streichelzooumgestaltung zugestimmt hatte, jetzt Wählertäuschung vor.

Der Streichelzoo im Moerser Freizeitpark brauche eine Umgestaltung, eine neue und gute Lösung für die Grünflächen, für die Tiere und vor allem für den Freizeit- und Erholungswert in der Stadt, stellt die CDU in einer schriftlichen Stellungnahme von Montag klar. Natürlich kosteten ein Umbau und die damit einhergehende Neugestaltung Geld, und man habe den ersten Überlegungen auch zugestimmt, heißt es. „Allerdings nicht zu jedem Preis und nicht als Freifahrtschein für jegliche Planung.“

Schon seinerzeit habe die CDU die Bitte geäußert, dass geprüft werden soll, ob Konzepte von Dritten umgesetzt werden können. Hierzu, heißt es weiter, hätten sich nicht nur der SCI Moers, sondern auch die Systemischen Hilfen Niederrhein bereits vor längerer Zeit beworben. Diese Partner würden aber bis heute von der Verwaltungsseite vehement abgelehnt. Bleibe das Bündnis bei seiner Haltung, dass die Neugestaltung städtisch realisiert werden muss, werde es am Ende möglicherweise für alle teurer.

Das sehen auch die Mitglieder des Initiativkreises so. „Wie bereits von uns im letzten Jahr dargelegt, geht es uns nicht um die Frage, ob überhaupt in die Struktur des Streichelzoos investiert werden soll, sondern in welchem Umfang und vor allem mit welcher Grundausrichtung hier bei höchst angespannter Haushaltslage der Stadt dauerhaft Steuergelder verplant werden“, erklärt Initiativkreis-Vorsitzender Guido Lohmann.

„Eine Instandhaltung des Streichelzoos muss auch mit deutlich geringerem finanziellem Aufwand als jetzt angedacht möglich sein, ohne dass die Einrichtung dadurch ihren Reiz als Anziehungspunkt vor allem für Kinder und und junge Familien verliert“, findet der stellvertretende Vorsitzende Christoph Scherer. Ob private Betreiber am Ende denselben Kostenaufwand wie das jetzige kommunale Modell produzieren würden, könne man letztlich nur als eine privat geäußerte Vermutung des Beigeordneten Torsten Kamp werten, da die Prüfung einer Einbindung privaten Engagements in das Projekt von der Verwaltung bislang nicht erkennbar in Erwägung gezogen worden sei. Ein Blick in die Nachbarstadt Kamp-Lintfort zeige jedoch, dass dort sehr wohl private Investoren und Sponsoren gefunden und erfolgreich in das dortige Streichelzoo-Projekt Kalisto eingebunden worden seien.

„Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist die Lage insbesondere des Moerser Handels, der Gastronomie und des Tourismus angespannt und ruft nach besseren Rahmenbedingungen“, stellt Vorstandsmitglied Elmar Welling klar. Wenn statt der jetzt vorgesehenen 300.000 Euro nur etwa die Hälfte jährlich für den Streichelzoo verwendet würde, würde das den Erholungswert des Streichelzoos nicht beeinträchtigen, so der Hotelier.