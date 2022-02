Gegen Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen : Neuer Verein aus Moers will Jugendsportkultur stärken

Der neu gegründete Verein will dem Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen aktiv etwas entgegensetzen. Foto: Andreas Röhrig

Moers StreetGrown will Kindern einen niederschwelligen Zugang zu Sportarten wie Parkour und BMX ermöglichen. Eine deutschlandweit erste Meisterschaftsserie ist bereits in Planung.

In Moers hat sich vor Kurzem ein Bündnis für die urbane Jugendkultur gefunden und den Verein StreetGrown gegründet. StreetGrown bedeutet so viel wie „Straßengewächs“ oder „von der Straße groß gezogen worden“ und steht als Synonym für die Herkunft der urbanen Sportarten und Kunstformen. Ziel des Vereins ist die Förderung urbaner Jugendsportkultur und Streetart am Niederrhein und darüber hinaus.

„Besonderes Anliegen unserer Mitglieder ist es, Kindern und Jugendlichen einen niederschwelligen Zugang in die hoch attraktiven und vereinsungebundenen Sportarten wie zum Beispiel Parkour, Skateboarding und BMX zu ermöglichen“, sagt der erste Vorsitzende Mathias Klaft-Turnau.

In der Satzung hat der Verein dieses Ziel fest verankert, denn man wolle dem Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen aktiv etwas entgegensetzen, heißt es. „Unsere Konkurrenz heißt Smartphone und Netflix“, fügt SPD-Fraktionschef und Jugendpolitiker Atilla Cikoglu hinzu, der die Gründungsversammlung geleitet hatte. Szenekundige könnten einige Gründungsmitglieder des Vereins wiedererkennen, heißt es. Denn in der Gründungsversammlung des Vereins fänden sich einige Szenegrößen, Festivalveranstalter, Schauspieler und andere Aktive wieder. Was sie vereine, sei der Wille, die urbanen Sportarten und Kunstformen zu fördern.

Erste konkrete Pläne gibt es schon. „Wir sind gerade in den Planungen zu Deutschlands erster Pumptrack-Meisterschaftsserie“, sagt der zweite Vorsitzende Michael Schmitz. Zur Erklärung: Ein Pumptrack ist eine wellenförmige Asphaltbahn zum Beispiel für BMX-Räder oder Skateboards.

Dieser NRW-Cup soll auf den vier Pumptracks in Kamp-Lintfort, Rheinberg, Essen und Wuppertal stattfinden. „Im Moment klären wir die letzten Fragen mit den Kommunen und den Kooperationspartnern“, so Schmitz. „Im Moment sieht alles sehr gut aus und wir sind zuversichtlich, uns direkt ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland erarbeiten zu können.“