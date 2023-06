Streetfood-Festival in Moers Kulinarische Weltreise auf dem Kastellplatz

Summer in the City und Street Food und Music Festival auf dem Kastellplatz – so erlebte Moers das lange Wochenende. Die neue Kombination bei kostenfreiem Eintritt kam an. Start war am Donnerstag. Die letzten Leckereien verließen am Sonntag die Food Trucks. Mehr als 20 Stände boten Urlaubsfeeling und Lebenslust an. Das Ambiente mit Tischen und Bänken war so ganz nach Geschmack, den Sommerabend mit fast mediterranen Temperaturen im Freundeskreis und in luftig leichter Sommerkleidung zu genießen. Internationale Kochkunst, kreative süße Leckereien und jede Menge Musik für die Ohren sorgten für entspannte Stunden auf dem Kastellplatz.