Arbeitskampf in Moers und Neukirchen-Vluyn Straßenreinigung, Müllabfuhr, Bäder – so wirkt sich der Verdi-Streik am Freitag aus

Die Leerung der öffentlichen Papierkörbe wird Enni aber voraussichtlich größtenteils durchführen können. Die neuerliche Aktion ist bereits der dritte Warnstreik innerhalb von zwei Wochen. Was kommunale Arbeitgeber nicht verhindern können: Verdi will das öffentliche Leben lahmlegen und Forderungen so Nachdruck verleihen. So bleiben in den Moerser Stadtteilen Hochstraß, Meerbeck und Scherpenberg die grauen Restabfalltonnen am Freitag stehen und beim Bioabfall fallen in Asberg alle geplanten Touren aus. Enni werde diese wahrscheinlich schon am Samstag komplett nachholen, heißt es. „Ansonsten sollten alle Tonnen bis Montag an den Straßen stehen bleiben“, sagt Kempken.