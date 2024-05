Aktionsstart in Moers nach Förderzusage Enni macht 1300 Straßenlaternen intelligent

Da die Leuchten geliefert seien, werde Enni in Kürze in der Roderichstraße in Asberg als einem der ersten Sanierungsgebiete loslegen. Bis zum Jahresende wird das Unternehmen weitere 1300 Standorte in über 80 Straßen, wie dem Länglingsweg in Moers-Schwafheim oder der Orsoyer Allee in Moers-Rheinkamp, auf die LED-Technik umrüsten. „Mit 235 Leuchten ist das Gewerbegebiet Genend im Moerser Norden dabei das größte zusammenhängende Sanierungsgebiet“ so der bei Enni zuständige Elektrotechniker, Thomas Klumpen.