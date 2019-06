Straßenbau in Moers : Irgendjemand muss zahlen

Moers Liebe Mitmoerser, in Kapellen wehren sich Anlieger der Ehrenmalstraße gegen Pläne der Verwaltung, einen Teilabschnitt neu zu gestalten. Das ist nachvollziehbar, weil es auch ums Finanzielle geht. Über das Kommunalabgabengesetz würde die Stadt die Grundstückseigentümer, wie bislang üblich, an den Baukosten beteiligen.

Fakt ist aber: Straße, Kanäle und auch ein Großteil der Bäume sind in schlechtem Zustand. Ganz ohne aufwändige Reparaturen, für die die Anlieger nach jetziger Lage mit herangezogen werden, wird es also nicht gehen. Da kann es für die Ehrenmalstraße keine Ausnahme geben. Die Politik will jetzt trotzdem schauen, ob es nicht doch eine günstigere Lösung gibt. Also: Nur das Nötigste tun? Unterhalb des technischen Standards bauen? Kann man machen. Dann könnte es allerdings sein, dass in ein paar Jahren geflickt werden muss. Straßenbaubeiträge: gerecht oder nicht – irgendjemand muss bezahlen. Und es kann auch nicht sein, dass das am Ende die Allgemeinheit ist.