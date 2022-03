Straßenbau in Moers : Anliegerbeiträge sollen bald Geschichte sein

In NRW sollen die umstrittenen Straßenbaubeiträge von Anwohnern jetzt abgeschafft werden. Foto: dpa/Christoph Soeder

Moers Die Stadt wartet noch auf konkrete Vorgaben der Landesregierung. Kritik am Vorgehen von Schwarz-Gelb kommt derweil von der SPD. Warum die Sozialdemokraten eine Wahlkampfmogelpackung wittern.

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Kaum ein Thema hat über Jahre hinweg für so viel Ärger bei Haus-und Grundbesitzern gesorgt. Jetzt ist eine Lösung in Sicht. Ziemlich genau drei Monate vor der Landtagswahl hat die NRW-Landesregierung angekündigt, die gesetzliche Regelung abschaffen zu wollen, wonach Städte und Gemeinden bei der Erneuerung von Straßen die Anlieger zur Kasse bitten können.

Derzeit werden laut Statistischem Landesamt rund 125 Millionen Euro insgesamt für Straßenbaubeiträge, die Kanalanschlussgebühren und die Ersterschließung fällig. Entschieden wird über den Plan in der kommenden Woche; dann befasst sich der Kommunalausschuss im Düsseldorfer Landtag mit dem Thema. Am Dienstag hatten im Landtag die Fraktionschefs Bodo Löttgen (CDU) und Christof Rasche (FDP) entsprechende Pläne der schwarz-gelben Koalition vorgestellt. Danach sollen die Straßenbaubeiträge künftig komplett vom Land übernommen werden. Das soll auch rückwirkend für Beiträge seit 2020 gelten.

Info Das ist die Lage in Moers Einnahmen 2021 hat Moers insgesamt 281.796,22 Euro an Straßenausbaubeiträgen eingenommen.



Förderanträge Die Förderung des Straßenbaus ist ein Baustein der NRW-Verkehrspolitik. Laut Sprecher Thorsten Schröder hat Moers aktuell einen Förderantrag für eine Baumaßnahme gestellt; der Gesamtaufwand liege bei circa 110.000 Euro; die maximal mögliche Förderung in Höhe von 39.858,64 Euro sei beantragt worden. Darüber hinaus seien in Moers aktuell acht weitere Maßnahmen in Planung oder bereits im Bau, die den Anforderungen für einen Anspruch auf eine Förderung der NRW Bank entsprächen. Das geschätzte Gesamtvolumen belaufe sich auf etwa 6,5 Millionen Euro, so Schröder.



Abschaffung Straßenbaubeiträge Von der beabsichtigten Abschaffung der Straßenbaubeiträge habe die Verwaltung selbst nur aus der Presse erfahren, sagt der Stadtsprecher. Auch dem Städte- und Gemeindebund lägen dazu noch keine belastbaren näheren Informationen vor. Insofern bleibe abzuwarten, ab wann und zu welchen Rahmenbedingungen die geplante Rechtsänderung greifen soll.

Ende 2019 hatte die NRW-Landesregierung bereits beschlossen, die Beiträge der Grundstückseigentümer in NRW ab 2020 zu halbieren. Bisher mussten die Eigentümer unabhängig davon zahlen, ob ihr Grundstück an einer ausgebauten Straße liegt.

In einem ersten Schritt will das Land die Beiträge für Grundstückseigentümer erstatten. Im Rahmen einer Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sollen sie in der kommenden Legislaturperiode dann sogar endgültig entfallen. Eine Volksinitiative unter der Federführung des Steuerzahlerbundes hatte sich dafür eingesetzt und Unterschriften gesammelt: 450.000 kamen am Ende zusammen. Auch Moerser Anwohnervertreter hatten sich beteiligt.

„Unsere Volksinitiative, unser beharrliches Festhalten an der Forderung, die Straßenbaubeiträge abzuschaffen, und die Aktionen der Bürgerschaft überall in NRW haben die Politik in Bewegung gesetzt“, sagt Rik Steinheuer, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler (BdSt) NRW. Diesen Erfolg hätten sich auch die Bürgerinnen und Bürger in Moers auf ihre Fahne zu schreiben, „denn sie haben in den Jahren 2018/2019 mit 2050 Unterschriften die größte Volksinitiative in der Geschichte des Landes NRW entscheidend vorangebracht“.

„Der Wegfall der Straßenbaubeiträge ist ein Erfolg auf ganzer Linie. Er entlastet die Bürgerschaft in Moers nachhaltig bei den Wohnkosten, befreit die Stadtverwaltung Moers von Bürokratie und entlastet sogar die Verwaltungsgerichte, die ständig mit Rechtsstreitigkeiten rund um die Erhebung des Straßenbaubeitrags beschäftigt waren“, so Steinheuer.

Auch der Eigentümer-Verein Haus & Grund Grafschaft Moers begrüßt die Pläne der NRW-Koalition. „Das bedeutet für viele Eigentümerinnen und Eigentümer in NRW eine substanzielle Entlastung und für viele von ihnen auch den Wegfall einer existenziellen Sorge“, sagt Rechtsanwalt Michael Buser, Geschäftsführer von Haus & Grund Moers über die überraschende Kehrtwende der Regierungskoalition. „Wir freuen uns, dass CDU und FDP die faktische Abschaffung der Straßenausbaubeiträge kurzfristig noch vor der Landtagswahl umsetzen wollen.“

Haus & Grund Moers hatte sich seit Jahren für eine vollständige Abschaffung der Beiträge eingesetzt. „Sehr begrüßenswert ist, dass auch all jene Eigentümer rückwirkend zu 100 Prozent entlastet werden sollen, die seit dem Jahr 2020 die reduzierte Form der Beiträge zu zahlen hatten“, sagt Buser. Dabei seien aus dem 65 Millionen Euro schweren Förderprogramm des Landes bislang nur 11 Millionen Euro abgeflossen. „Grund dafür ist auch, dass hoher bürokratischer Aufwand und Personalmangel bei den Kommunen für eine schleppende Umsetzung gesorgt haben“, so der Rechtsanwalt. „Außerdem mussten die Kommunen die Reform nicht in allen Bestandteilen umsetzen, mancherorts fehlte der politische Wille.“

Eine Befragung der Städte und Gemeinden durch den Landesverband Haus & Grund Rheinland Westfalen hatte im Jahr 2021 ergeben, dass erst 56 Prozent der Kommunen ein Straßen- und Wegekonzept erstellt hatten, das die Reform vorsah. „Hier liegt der Wermutstropfen, denn auch die jetzt beschlossene vollständige Entlastung soll an die Existenz eines Straßen- und Wegekonzepts zum 1. Januar 2022 geknüpft sein“, stellt Buser fest. „Wir wissen leider nicht, welche Kommunen inzwischen so ein Konzept haben.“ Moers jedenfalls hat eines.

Aus Sicht von Ibrahim Yetim reicht die Ankündigung einer Änderung des Kommunalabgabengesetzes allerdings nicht aus, um die Bürgerinnen und Bürger dauerhaft und zuverlässig von Straßenausbaubeiträgen zu entlasten. Der Landtagskandidat der SPD in Moers und Neukirchen-Vluyn spricht von einem „unausgereiften Schnellschuss kurz vor der Landtagswahl“.

„Was CDU und FDP nun planen, behält ein Bürokratiemonster bei, ohne einen Effekt“, sagt Yetim. Das bisherige aufwendige Fördersystem soll einfach mit angepasster Förderquote fortgesetzt werden.“ Unter enormem Verwaltungsaufwand müssten Kommunen in diesem System fällige Straßenausbaubeiträge ermitteln, um dann festzustellen, dass keine Zahlung notwendig sei. „Das unterstreicht, wie undurchdacht die Ankündigung von Schwarz-Gelb ist.“

Zudem sei das schwarz-gelbe Vorgehen rechtlich fragwürdig, so der SPD-Landtagsabgeordnete. Denn das Gesetz, nach dem Straßenausbaubeiträge erhoben werden müssen, bleibe nach den Plänen von Schwarz-Gelb erhalten. Die Förderung solle lediglich die zu zahlende Summe auffangen. „Warum schaffen CDU und FDP die Straßenausbaubeiträge nicht ganz ab?“, fragt Yetim. Das sei wesentlich effektiver und verlässlicher als ein undurchsichtiges Fördersystem. „Denn was passiert, wenn Fördermittel aufgebraucht sind? Werden die Bürgerinnen und Bürger doch wieder zur Kasse gebeten? Die rechtliche Grundlage bestünde beim Vorgehen von CDU und FDP weiter. So hält sich die Landesregierung eine Hintertür offen.“