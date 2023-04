Bettenkamper Meer in Moers Nach Ärger um fehlende Konzessionen – welche Pläne es für die „Strandbar 24“ gibt

Anfang Mai startet Moers in die Freibadsaison. An welchem Tag genau das Solimare und das Naturfreibad Bettenkamper Meer Türen und Tore zum ersten Mal für Besucher öffnen werden, steht noch nicht fest. „Wir sind bereit, machen den Starttermin aber vom Wetter abhängig“, sagt Enni-Vorstand und Bäder-Chef Lutz Hormes. Bereit zu öffnen soll dann in jedem Fall auch die „Strandbar 24“ am Bettenkamper Meer sein.