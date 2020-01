Winterquartier in Schaephuysen : Storch Luzie ist wieder da

Schaephuysen Bereits zum siebten Mal ist die Weißstorchdame nach Schaephuysen zurückgekehrt.

Für gewöhnlich bleibt Luzie rund vier Wochen in Schaephuysen bis sie weiter zieht. Bedauerlich, findet Harald Fielenbach. Der Ornitologe vom Naturschutzbund (Nabu) in Moers wünscht sich, dass sich Störche wieder dauerhaft in der Region niederlassen. Im Kreis Wesel hat der Nabu rund 20 Paare gesichtet. Allerdings habe sich die Zeit der Storchenankunft deutlich verändert. „In meiner Kindheit kamen die Tiere erst Anfang März zu uns“, sagt der 43-jährige Vogelkundler. Inzwischen seien die Temperaturen im Winter so mild, dass die Tiere schon früher kommen. Die Artenvielfalt zu schützen und für eine stabile Population der Störche zu sorgen, sind seine Anliegen.