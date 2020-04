Theater in Moers : StM-Hörspiel-Premiere: Vom Leben und leben lassen

Moers Auf der Suche nach Utopia im real existierenden Wallzentrum ist am Schlosstheater in Moers statt einer begehbaren Stadtrauminszenierung ein Hörspiel geworden. „Nischen“ ist bis zum 25. Juni dauerhaft auf der Homepage von „Das W - Zentrum für urbanes Zusammenleben“ zu hören.

MOERS Eigentlich sollte es eine begehbare Stadtrauminszenierung in Form eines Audio-Walks durch das Wallzentrum werden, was das Künstlerduo Kim Willems und Meret Kiderlen („willems&kiderlen“) als fünfte Premiere des Schlosstheaters Moers (STM) in dieser Spielzeit vorhatte. Doch dann kam Corona und alles wurde anders: Aus einem Schauspiel wurde ein Hörspiel.

Die ästhetischen Spuren, die die Corona-Pandemie im Theater schon jetzt hinterlässt, sind hier wie anderswo unübersehbar: Aus Theaterinszenierungen werden Online-Lesungen, Video-Streams oder Hörspiele und die Schaubühne selbst wird mehr und mehr zur Sendeanstalt. So geschehen auch bei der jüngsten STM-Premiere am Donnerstagmit der Produktion „Nischen“ von „willems&kiderlen“. Das Regieduo realisiert Theaterperformances und Stadtrauminszenierungen seit 2014. Mit dem „Nischen“-Thema hatten sie sich vor Moers schon in Reichenbach im Odenwald, mit dem Thema „Utopie“ bereits in Magdeburg auseinandergesetzt. Beide Arbeiten kamen nun dem Moerser Recherche-Projekt über das Wallzentrum zugute.