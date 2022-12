Stimmungsvolles Programm auf der RP-Bühne Dirk Elfgen lädt zur ersten Moerser Altstadtweihnacht

Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal findet am Samstag, 17. Dezember, die „Moerser Altstadtweihnacht“ rund um den Platz am Gänsebrunnen statt. Dazu gibt es auf einer Bühne der Rheinischen Post ein buntes weihnachtliches Programm mit zahlreichen Höhepunkten, präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein und der Niag als Hauptsponsoren.