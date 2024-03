Stiftung Bethanien Moers dankt Spendern In diese Herzensprojekte sind Gelder geflossen

Jedes Jahr wird die Stiftung Bethanien Moers durch zahlreiche Spenden unterstützt. Die Menschen, die helfen und damit etwas Gutes tun, sind dabei genauso vielfältig, wie die Projekte, in die die Geld- sowie Zeitspenden fließen. Um den Unterstützern zu danken und ihnen zu zeigen, an welchen Stellen ihr Engagement zum Einsatz kommt, lud die Stiftung jetzt in die neue Bethanien-Akademie ein.