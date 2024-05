Haushaltsplan 2024 in Moers Initiativkreis bedauert Steuererhöhungen

„Viele ehrenamtlich arbeitende Moerser Kulturinitiativen und auch die wertvolle und außerordentlich engagierte Arbeit des Kulturbüros der Stadt sind ein Beleg dafür, dass kulturelle Vielfalt auch mit kleinsten Budgets erfolgreich umgesetzt werden kann", so Guido Lohmann. In einer solchen Phase auch noch ernsthaft eine Investition von am Ende wahrscheinlich mehr als vierzig Millionen Euro für das Weiße Haus als neuer Spielstätte des Schlosstheaters zu planen, sei vielen Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmern in der Stadt nicht vermittelbar.