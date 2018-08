Stefan Emmerling leitet den Moerser Kicker-Treff

Fußballcamp plus mit Ex-Fortuna-Star: Der Ball rollt von Herzen

Moers Stefan Emmerling leitet in diesem Jahr den Kicker-Treff, der vor neun Jahren ins Leben gerufen wurde. Bei der Finanzierung des Projekts helfen mehrere Vereine.

Je näher man dem Rhein-Preußen-Stadion kommt, desto lauter werden die Jubelrufe in flüssigem und gebrochenem Deutsch, die schrille Schiedsrichterpfeife und der Beifall der Mannschaftskameraden: Ein dunkelhäutiger Jugendlicher mit einem Armband, auf dem die ghanaische Flagge zu erkennen ist, hat soeben ein Tor geschossen.

Ex-Fußballer Stefan Emmerling, der vor 16 Jahren bei Fortuna Düsseldorf seine Karriere beendet hat, verhalf ihm zu diesem Triumph. Er leitet in diesem Jahr das „Fußballcamp plus“, das vor neun Jahren ins Leben gerufen wurde. Zur Finanzierung des sozial-sportlichenProjekts spielen sich mehrere Vereine die Bälle zu.

Im Mittelpunkt steht dabei „Klartext für Kinder“, die sich für die Sechs- bis 18-Jährigen auf dem Fußballplatz einsetzen. „26 Prozent aller Kinder in Deutschland leben in Armut“, beklagt Mitarbeiterin Gudrun Tersteegen. „Deren Eltern können sich keinen Sportverein leisten“, sagt sie. Um dem entgegenzuwirken, hat Frank Lehmann, ebenfalls Beschäftigter bei „Klartext“, in diesem Jahr 3000 Euro gespendet.